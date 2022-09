Stiri pe aceeasi tema

Echipa nationala de tineret a Romaniei a pierdut amicalul de la Cluj, vineri, scor 1-4 cu echpa similara a Spaniei. A fost primul meci din al doilea mandat al lui Emil Sandoi la nationala U21, anunța news.ro.

Romania U21 disputa azi un meci amical impotriva reprezentativei similare a Spaniei. Partida care consemneaza debutul seleționerului Emil Sadnoi pe banca „tricolorilor" incepe la ora 18:00 și este LiveTEXT pe GSP.ro Meciul care se joaca pe Cluj Arena este televizat pe TVR 1 și transmis de FRF.tv pentru…

Emil Sandoi (57 de ani), noul selecționer al Romaniei U21, a anunțat lotul convocat pentru meciurile impotriva Spaniei și a Țarilor de Jos, ce se vor disputa pe Cluj Arena. Romania U21 - Spania U21, programat pe 23 septembrie și Romania U21 - Țarile de Jos U21, programat pe 27 septembrie vor fi LiveTEXT…

Naționala U21 a Romaniei, pregatita de noul selecționer Emil Sandoi, are programate 2 meciuri amicale in decursul acestei luni, in compania Spaniei și Țarilor de Jos. Romania U21 - Spania U21, programat pe 23 septembrie și Romania U21 - Țarile de Jos U21, programat pe 27 septembrie vor fi LiveTEXT…

Romania U16 s-a impus cu 2-1 in fața reprezentative similare a Spaniei, intr-un meci amical disputat la Buftea. In aceste zile, Romania U16 se afla intr-un un stagiu de pregatire la Centrul Național de Fotbal Buftea. Cu Nicolae Roșca drept nou selecționer, „tricolorii" mici s-au impus azi și in fața…

Echipa naționala de seniori a Romaniei fost invinsa in primul meci de la Campionatul European de catre naționala Spaniei, campioana mondiala in exercițiu și vice campioana europeana, cu scorul de 16-9. Tricolorii vor avea urmatorul meci miercuri, impotriva naționalei Germaniei.

Nationala de baschet masculin a Romaniei a fost invinsa si joi, la Tel Aviv, de reprezentativa Israelului, in al doilea meci amical din pregatirile pentru precalificarile CE2025.

Nationala de baschet masculin a Romaniei a fost invinsa marti, La Tel Aviv, de reprezentativa Israelului, in primul meci din doua programate in pregatirile pentru precalificarile CE2025, conform news.ro.