România, în derivă. Intrăm sub jugul FMI Deficitul bugetar imens din primele doua luni ale anului arata ca Romania se prabușește intr-un ritm devastator. Analiștii economici spun ca situația este atat de grava, incat un acord cu FMI este inevitabil, ceea ce va insemna o condamnare la saracie crunta a intregii populații și o obligare a statului de a-și vinde companiile strategice. […] The post Romania, in deriva. Intram sub jugul FMI first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „La fel ca in fiecare an, in ianuarie sau februarie vine cataclismul si nenorocirile se aseaza peste romani si peste Romania. Nu este o problema. La fel cum mi-am asumat anul trecut ca ne incadram intr-un deficit rezonabil si real... nu putem sa intram in foamete... Eu am trait acea perioada cand un…

- ”Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut in luna februarie cu 8,6 puncte pana la valoarea de 60,7 puncte. Aceasta situatie s-a datorat majorarii ambelor componente ale indicatorului”, arata asociatia, intr-un comunicat. In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, ca vom avea, din punctul lui de vedere, cea mai mare crestere economica din Europa, anul acesta, si nu va fi o crestere economica pe consum, va fi in continuare pe investitii. El a ținut sa precizeze ca deficitul nu e o mare problema pentru Romania, esențial…

- „Visul meu este sa avem siguranta pacii si siguranta libertatii. Eu vreau sa traiesc intr-o tara libera, eu nu vreau sa traiesc intr-un regim asa cum se intampla astazi in Federatia Rusa. Am si experienta regimului sovietic, cunosc si experienta parintilor si bunicilor mei si pentru mine libertatea…

- Economistii au ridicat o problema ce va macina tara noastra multe decenii de-acum incolo: cine mai plateste pensia in Romania? Numarul pensionarilor se va tripla, in timp ce bazinul de potentiali angajati in piata fortei de munca scade vertiginos. Populatia tarii imbatraneste, tinerii activi sunt din…

- Ministrul finantelor, Marcel Bolos, a declarat pentru Bloomberg ca reducerile bugetare anuale echivalente cu 0,5% din PIB, conform noilor reguli fiscale ale UE, sunt foarte greu de realizat, iar Romania ar putea avea nevoie de restul acestui deceniu pentru a reduce deficitul bugetar, noteaza Agerpres.„Pur…

- Analistii financiari din cadrul asociatiei CFA Romania estimeaza ca leul se va deprecia pana la un curs mediu de 5,0781 lei/euro in urmatoarele 12 luni, in timp ce rata anticipata a inflatiei va inregistra o valoare medie de 5,78%, scrie Ziarul Financiar.„Incertitudinea fiscala ridicata precum si…

- Piața RCA din Romania este acaparata de firmele austriece, doua dintre ele avand acționari Primaria Viena, ne spune conducerea Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania. Acesta este, cel mai probabil motivul pentru care Guvernul refuza sa emita polițe RCA de stat, incalcand…