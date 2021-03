România importă pentru prima oară semințe de floarea-soarelui din Argentina România, una din principalele țari producatoare de floarea-soarelui din Europa, importa primul transport de semințe de floarea-soarelui din Argentina dupa vara secetoasa care a decimat culturile din regiunea Marii Negre.



Vasul Epiphania, cu destinația România, va pleca pe 14 martie din portul argentinian Necochea, cu o încarcatura de 35.000 t de semințe de floarea-soarelui. Furnizorul este Amaggi.



Registrul de export al Argentinei noteaza ca se vor mai face exporturi de 60.000 t de semințe de floarea-soarelui, pentru un volum total de 95.000 t în acest an,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

