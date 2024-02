Cât pierde România pentru că floarea soarelui nu este procesată în țară, ci merge la export Romania este cel mai mare producator de floarea soarelui din UE, insa, din pacate, o mare parte din producție merge la extern, deoarece nu este procesata in țara, ceea ce inseamna pierderi de sute de milioane bune de dolari. Calculul este destul de simplu: in loc de semințe de floarea soarelui, am putea vinde ulei pe piețele internaționale, iar șroturile rezultate din procesare ar putea merge catre zootehnia romaneasca. „Producem circa 3 milioane tone de semințe de floarea soarelui. Necesarul de consum pentru uleiul vegetal este acoperit cam din 1 – 1,1 milioane de tone, se mai proceseaza 700-800… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

