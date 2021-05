Stiri pe aceeasi tema

- Romania gazduieste, de luni, un contingent integrat de forte militare apartinand Fortelor Terestre, Fortelor Aeriene si Fortelor Navale pentru operatiuni speciale ale Statelor Unite, in cadrul primului exercitiu dedicat fortelor pentru operatiuni speciale (SOF), „Trojan Footprint 21”, relateaza Agerpres.

- La exercitiile comune, combinate, desfasurate in zonele de antrenament din Romania si din Europa vor participa aliati si parteneri NATO.Incepand cu data de 3 mai 2021, Aliatul NATO Romania va gazdui un contingent integrat de forte militare apartinand Fortelor Terestre, Fortelor Aeriene si Fortelor Navale…

- Forțele pentru operațiuni speciale ale Escadrilei 352 și cele ale Brigazii 41 Artilerie Terestra au efectuat cu succes o noua inserare rapida pe cale aeriana (HIRAIN) a sistemului de rachete cu mobilitate ridicata (HIMARS), in apropiere de Constanța, in Romania, in data de 10 aprilie 2021. Colonelul…

- Anul acesta a fost desemnat de UE ca fiind ”anul cailor ferate”, iar la toamna va circula un tren simbolic ce va opri în aproape 40 de orașe, inclusiv la București, a spus comisarul european pentru transporturi, Adina Valean. Ea spune ca trenul își va propune sa testeze care…

- Peste 2.400 de militari din opt state, 18 nave de lupta si 10 aparate de zbor participa, in perioada 19 - 29 martie, la ''Sea Shield 21'' - cel mai mare si mai complex exercitiu multinational NATO organizat de Fortele Navale Romane, in anul 2021, in zona Marii Negre. Statul…

- TBI Bank, creditorul phygital cu cea mai rapida creștere din Europa de Sud-Est, cu operațiuni principale in Bulgaria și Romania și operațiuni bancare in Germania, Suedia, Danemarca și Polonia, intra acum pe piața din Lituania. Acest pas face parte din strategia ampla de business a TBI de a-și extinde…

- La data de 23.02.2021 a avut loc Sedinta Biroului Executiv al Retelei Universitatilor de la Marea Neagra RUMN .La sedinta au participat Prof. Pericles A. Mitkas, Presedintele in Exercitiu al RUMN, Prof. Eden Mamut, Secretar General al RUMN, reprezentanti in Biroul Executiv al RUMN ai universitatilor…

- Exercitiu romano american in largul Marii Negre.Militari din Fortele Navale si din Fortele Aeriene ale Romaniei au executat vineri, 5 februarie, in bazinul Marii Negre, o misiune de instruire in comun cu militari din Fortele Navale ale SUA.Fregata "Marasesti" din dotarea Statului Major al Fortelor Navale…