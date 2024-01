Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai popular aliment consumat de romani iși incepe drumul pe camp. Pentru un kilogram de grau, cules de fermieri, platim aproximativ un leu. Din el se pot obține maxim 700 de grame de faina, care, la raft, ajunge sa coste și peste 6 lei pe kilogram. In tot acest timp, pentru o paine de 700 de grame,…

- Turcia, care iși va oficializa legal statutul de hub internațional de gaze in 2024, și-a indeplinit practic aceste responsabilitați in 2023, a declarat ministrul adjunct al energiei și resurselor naturale al țarii, Nevzat Satiroglu, pentru Trend.„In prezent, Turcia obține gaze dintr-o varietate de…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, duminica, un mesaj de Anul Nou, in care face referire la provocarile anului 2023. Premierul a trecut in revista unele dintre masurile luate in acest an, precum reducerea inflatiei, plafonarea preturilor la unele alimente, reducerea cheltuielilor buhetare, dar apreciaza…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri, ca relatiile dintre Romania si Ucraina urmeaza sa ajunga, in scurt timp, la nivelul unui parteneriat strategic. „Relatiile dintre Romania si Ucraina vor ajunge in scurt timp la nivelul unui veritabil parteneriat strategic. O componenta esentiala a parteneriatului…

- „Romania trebuie sa isi consolideze relatiile cu Kazahstan, un important partener comercial al tarii noastre si al Uniunii Europene, in mod special in ceea ce priveste importurile energetice. Aceasta a fost concluzia intalnirii pe care am avut-o azi, la Palatul Parlamentului, cu ministrul kazah al Afacerilor…

- Conform comunicatului de presa al Guvernului, premierul roman a salutat traiectoria ascendenta pe care s-au inscris dialogul politic si cooperarea bilaterala, punctand ca Republica Kazahstan este cel mai mare partener economic al Romaniei din Asia Centrala. O tema importanta abordata in cadrul intrevederii…

- Din cauza grevei transportatorilor polonezi care au blocat granița polono-ucraineana, a crescut brusc importanța rutelor alternative spre și dinspre Europa - prin Slovacia, Ungaria, Romania și Moldova. La inceputul lunii noiembrie, transportatorii polonezi, care protesteaza impotriva unei „concurențe…

- In perioada 7-8 noiembrie, se desfașoara ediția a VI-a a Romanian International Gas Conference (RIGC), organizata de Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), sub patronajul Ministerului Energiei, avand tema Redesigning Security of Supply. The Potential of Emerging Technologies for a Sustainable Energy…