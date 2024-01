Stiri pe aceeasi tema

- Puterea de cumparare redusa este motivul pentru care in Romania petrecerea vacanțelor in cursul unui an se face fie doar in țara (26% din populație in 2022), fie doar in strainatate (6% din populație in 2022), dar nu și in ambele destinații. In celelalte țari din regiune, ponderea populației care in…

- Puterea de cumparare a romanilor, mai mare decat a Ungariei. Maghiarii ar putea fi cei mai „saraci” din Europa, in 2023 Puterea de cumparare a romanilor, mai mare decat a Ungariei. Maghiarii ar putea fi cei mai „saraci” din Europa, in 2023 Eurostat a publicat recent datele care arata ca Romania a depașit…

- Odata, demult, erau niste oameni, organizati in triburi si sate. Ei traiau pe un pamant care le dadea de toate. Tot ce aveau de facut era sa munceasca, iar oamenii aia chiar munceau, ca sa aiba ei si copiii lor. Singurul defect al pamanturilor era asezarea. Nu la praznicul cuiva, intr-un taram uitat…

- Romania nu a depasit Ungaria in ceea ce priveste cresterea economica in termeni de paritate a puterii de cumparare in 2022 – reiese din calculele Institutului Nezopont. Presa a relatat in ultima vreme, in mod repetat, despre datele recente ale Eurostat, care arata ca, in 2022, PIB-ul pe cap de locuitor…

- Romanii, in continuare mult mai saraci decat europenii: sunt cu 56% sub media UE in privinta puterii de cumparare. Studiu Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este in anul 2023, de 7.738 euro, ceea ce inseamna ca romanii sunt cu 56% sub media europeana si coboara doua locuri. Potrivit…

- Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este, in acest an, de 7.738 euro, ceea ce inseamna ca romanii sunt cu 56% sub media europeana si coboara doua locuri, pana pe locul 33, potrivit unui studiu referitor la puterea de cumparare a europenilor.

- La doar cațiva kilometri de granița, sute de romani au cumparat case cu terenuri de peste 2.000-3.000 de metri patrați la doar 5.000 de euro. Casele pe care le-au cumparat in Ungaria sunt intr-o stare buna. Acestea au fost abandonate de proprietarii care au ales sa mearga in alte zone ale țarii pentru…

- In ciuda scaderii continue din ultimele șapte luni, inflația anuala din Romania a fost in septembrie a doua cea mai mare din Uniunea Europeana, cu 8,83%, dupa Ungaria (12,2%) și inaintea Slovaciei și Poloniei, ambele cu 8,2%. Dar lupta cu prețurile nu este caștigata inca, bancile centrale menținand…