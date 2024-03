Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PPE, Manfred Weber, a spus marti, la Bucuresti, in conferinta de presa comuna cu liderul PNL Nicolae Ciuca, ca Romania trebuie sa puna oameni competenti in Parlamentul European.

- Presedintele PPE, Manfred Weber, a declarat marti, la Bucuresti, in conferinta de presa comuna cu presedintele PNL, Nicolae Ciuca, ca Romania trebuie sa puna oameni competenti in Parlamentul European. „Romania va decide pe 9 iunie daca va avea o echipa puternica in Bruxelles sau isi va irosi voturile…

- Romania va decide daca va avea o echipa puternica sau iși va irosi voturile pe extremiști, spune președintele PPE, Manfred Weber, intr-o conferința de presa comuna cu liderul PNL, Nicolae Ciuca, organizata inaintea Congresului PPE de la București. „Ma bucur foarte mult ca am primit aceasta decizie…

- Romania devine inima Europei, spune liderul PNL, Nicolae Ciuca, despre congresul PPE care va avea loc miercuri și joi la București. La eveniment vor participa peste 1500 de delegați din 44 de țari, precum și 13 șefi de state și guverne. „Maine (miercuri – n.r.), Romania devine inima Europei. Incepe…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a explicat, luni, la Jurnalul de Seara de la Digi24, de ce merita Romania sa intre complet in Spațiul Schengen, decizie pe care guvernul austriac o amana. El a afirmat ca dupa aceasta pledoarie pe care o va susține la Congresul PPE și dupa declarația finala a liderilor…

- In perioada 6-7 martie, se vor afla la București lideri importanți ai UE cu ocazia congresului PPE. Printre aceștia se numara Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, dar și șefi de stat și de guvern. De asemenea, vor mai fi prezenți comisari…

- ”M-am vazut in aceasta dimineata cu Excelenta Sa Evangelia Grammatika, noua ambasadoare a Greciei in Romania. Republica Elena este unul dintre cei mai importanti parteneri ai nostri din regiune, ambele tari avand stranse colaborari atat in cadrul UE, cat si in interiorul Aliantei Nord-Atlantice. I-am…

