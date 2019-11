România, export carne de porc interzis. Orban: Există acest risc! "Exista riscul ca Romaniei sa i se interzica sa exporte carne si produse din carne de porc in Uniunea Europeana. Guvernul s-a angajat ca pune in practica un plan de actiune, cu masuri, cu termene stabilite pentru combaterea pestei porcine africane. Nu s-a tinut de cuvant. Cei de la UE au zis: '(...) Daca nu luati masuri clare si nu aratati ca vreti cu adevarat sa puneti in practica masurile de combatere a pestei porcine, veti ajunge in situatia in care se va interzice'", a afirmat Orban la B1 TV, potrivit Agerpres. El a sustinut ca fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, ar fi semnat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

