- Senator Ovidiu Puiu: Romania nu are o strategie energetica și reacționeaza pompieristic la creșterile de prețuri! Creșterea exploziva a prețurilor energiei electrice și gazelor naturale este pe cale sa arunce Romania intr-una din cele mai grave crize post-decembriste. Un cumul de factori contribuie…

- „In aceste zile, avand in vedere creșterea prețului la energie in toata Uniunea Europeana, care afecteaza aproape jumatate de miliard de cetațeni, abordarea guvernamentala se concentreaza pentru echilibrarea pieței de consum din Romania, prin adoptarea asupra unui pachet masiv de masuri pentru compensarea…

- „Creșterea continua a rezistenței microbiene la antibiotice a atins in ultimii 15-20 de ani nivelul unei amenințari extrem de serioase la adresa sanatații populației la nivel planetar; fenomenul este o consecința nedorita a utilizarii antibioticelor (fie ea justificata sau nu), precum și a transmiterii…

- LIVE VIDEO| Ședința CL Alba Iulia: Alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia și sterilizarea gratuita a cainilor fara stapan, pe ordinea de zi Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia este convocat in sedinta publica ordinara pentru ziua de joi, 29 iulie 2021, de la…

- Prezent duminica seara la conferinta interna de alegeri a PNL Cluj, premierul Florin Citu a afirmat ca noi estimari privind economia arata ca Romania poate inregistra in acest an o crestere economica de cel putin zece procente, acesta aratand ca pentru primul trimestru al acestui an se inregistreaza…

- Datoria publica a ajuns la 50% din PIB, la peste 110 miliarde de euro, si va continua sa creasca, avertizeaza analistii economici. In plus, este pentru prima data in ultimii 20 de ani cand datoria publica trece de 50% din produsul intern brut. Seful Bancii Centrale, Mugur Isarescu, da vina pentru aceasta…

- Mai multe țari membre ale UE cer interzicerea permanenta a creșterii animalelor pentru blana. Sunt și cateva state care se opun, inclusiv Romania, anunța spotmedia.ro. Austria și Olanda conduc o coaliție de țari din UE care solicita Comisiei Europene sa legifereze in acest sens și sa interzica…