România este puternică! Vom avea alegeri așa cum au avut și Statele Unite Președintele Romaniei, Klaus Iohannis , a participat la ședința de Guvern de joi. El a anunțat ca alegerile parlamentare din 6 decembrie vor fi organizate, in ciuda faptului ca in Romania au fost inregistrate doar in 24 de ore aproape 10.000 de cazuri noi de Covid. „Nu dorim sa inchidem economia romaneasca, ci dorim sa fie oamenii protejați. Da, vrem ca romanii sa-și continue viața, cat de mult se poate de cea normala. Suntem in condiții de pandemie și nu putem sa facem abstracție. Incepe campania electorala și va fi organizata in condiții stricte. Va invit sa organizați in cele mai bune condiții… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

