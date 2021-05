România este printre ţările UE cu cele mai modeste creşteri ale lucrărilor de construcţii, în luna martie Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de doar 0,8%, in luna martie 2021 comparativ cu luna februarie 2021, aceasta fiind una din cele mai modeste cresteri inregistrate in randul statelor membre UE, arata datele publicate, joi, de Eurostat.



Comparativ, in zona euro lucrarile de constructii au consemnat in luna martie, comparativ cu luna februarie, un avans de 2,7%, iar in UE au inregistrat o crestere de 2,2%. Eurostat precizeaza ca statele membre UE in care lucrarile de constructii au inregistrat cel mai puternic avans, de la o luna la alta, sunt: Ungaria (11,5%),… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

