Datele publicate miercuri de catre Eurostat arata ca 34% dintre romani erau expusi, in anul 2022, riscului de saracie si excluziune sociala, aceasta fiind cea mai mare valoare inregistrata in randul tarilor membre ale UE anul precedent. Romania este urmata de catre Bulgaria, cu 32%. Conform datelor furnizate miercuri de catre Eurostat, cea mai mare pondere a persoanelor expuse riscului de saracie si excluziune sociala a fost inregistrat in Romania (34%), Bulgaria (32%), Grecia si Spania (ambele cu 26%). Pe de alta parte, cele mai mici ponderi au fost inregistrate in Cehia (12%), Slovenia (13%)…