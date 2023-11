Stiri pe aceeasi tema

- Romania va suspenda, impreuna cu aliatii care sunt state parti la Tratatul privind Fortele Armate Conventionale din Europa (TCFE), operationalizarea Tratatului atat timp cat este necesar, in conformitate cu normele de drept international, a anuntat marti seara Ministerul Afacerilor Externe.

- Romania va suspenda, impreuna cu aliatii care sunt state parti la Tratatul privind Fortele Armate Conventionale din Europa (TCFE), operationalizarea Tratatului atat timp cat este necesar, in conformitate cu normele de drept international, a anuntat marti seara Ministerul Afacerilor Externe. “In contextul…

- In contextul Declaratiei Consiliul Nord Atlantic privind raspunsul Aliat referitor la retragerea Rusiei din Tratatul privind Fortele Armate Conventionale din Europa TCFE , prezentata marti, 7 noiembrie 2023, Romania va suspenda, impreuna cu Aliatii care sunt state parti la TCFE, operationalizarea Tratatului…

- In contextul Declarației Consiliului Nord-Atlantic privind raspunsul Aliat referitor la retragerea Rusiei din Tratatul privind Forțele Armate Convenționale din Europa (TCFE), prezentata astazi (https://www.mae.

- Presiunea pe noi e fantastica, eu știu asta. Multe lucruri se intampla zi de zi și, inevitabil, sunt și victime colaterale. De aceea este important ca toți sa ne dorim pacea, sa ne purtam unii cu ceilalți cum ne purtam cu un ou, pentru ca nu știm cine și cum e cel din fata noastra și, mai ales, daca…

- “Astazi, cand comemoram, la Panteonul Motilor de la Tebea, pe unul dintre cele mai puternice simboluri romanesti ale luptei pentru identitatea noastra, mi-as dori sa ne asumam, impreuna, un tel comun: sa ducem Romania mai in fata, acolo unde merita, intre marile state ale Europei. Este o realitate…

- Premierul Ciolacu, alaturi de cațiva miniștri, s-au dus la Bruxelles ca sa-i convinga pe europeni ca gaurile din buget sunt din cauza razboiului din Ucraina și ca e bine sa fie „iertate”. Romania a sperat sa isi reduca deficitul la 4,4% din PIB, dar banca centrala a tarii a proiectat recent un deficit…

- Ucraina trage un semnal de alarma in privința unui conflict inghețat: 'Nu doar Ucraina, ci si alte tari europene vor fi sub agresiunea rușilor!'Premierul Ucrainei, Denys Shmyhal, respinge ideea cedarii unor teritorii ucrainene Rusiei, el explicand ca, daca Ucraina nu va reintra in teritoriile sale…