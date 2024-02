Stiri pe aceeasi tema

- O extindere a razboiului in Europa și un eventual asalt asupra Romaniei reprezinta un scenariu luat foarte serios in seama de catre oficialii NATO. Comandamentul NATO din Europa a demarat exercițiul ”Dynamic Front”, care se va desfașura cu muniție reala și care simuleaza o invazie a Rusiei in Romania.„Este…

- Moscova are in prezent mai mulți agenți secreți care acționeaza in statele europene decat in perioada Uniunii Sovietice, a afirmat Vladimir Milov, fost ministru adjunct al Energiei in 2002, in guvernul primului mandat de președinte al lui Vladimir Putin. Milov, care se afla in exil din 2022, de la invazia…

- Secretarul de stat in Ministerul de Externe , Iulian Fota, spune ca Romania este de acord sa participe la Schengen-ul militar . In cadrul emisiunii „Prim Plan”, secretarul de stat de la Ministerul Afacerilor Externe, Iulian Fota, a adus in atenția publicului importanța unei pregatiri adecvate pentru…

- Purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, a comentat pe larg premiul primit de Maia Sandu in Romania in briefingul de presa pe care l-a sustinut saptamana trecuta, unde a acuzat Romania de "colonialism", relateaza News.ro.Maia Sandu a figurat pe locul 5 intre cele 16 subiecte pe care diplomatia…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca Romania este pregatita pentru perioade de ger, avand in depozite gaze la un nivel de 82,93%. ”La cum a decurs iarna pana acum, dar chiar si in conditii mai grele, cu maxim 1-2 episoade de ger sau viscol pe luna, vom trece iarna doar cu gaz romanesc, din…

- Caderea Ucrainei in mainile Rusiei lui Putin este un scenariu de coșmar care poate fi urmat de un atac impotriva NATO. In acest caz, Romania ar putea fi amenințata de doua armate ruse și un corp de armata, care insumeaza in jur de 200.000 de soldați.

- Marți debuteaza in bazinul de la Otopeni cea mai importanta competiție de inot din Europa din 2023, cu 21 de sportivi romani la start, printre care David Popovici și Vlad Stancu. Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni au doua reuniuni, cea de dimineața in care se desfașoara seriile incepand…