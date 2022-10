România dă 40 milioane de euro pentru un soft de monitorizare a trupelor Armata Romana vrea sa dea 40 de milioane de euro pe un soft de ultima generație. Acesta permite forțelor terestre sa vada in orice moment unde se afla trupele pe campul de lupta, dar și sa transmita acestora mesaje in timp real. Aceasta aplicație de tip software comanda-control ar ajuta militarii romani sa aiba o […] The post Romania da 40 milioane de euro pentru un soft de monitorizare a trupelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

