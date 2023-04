România dă 10 miliarde de dolari pe sisteme de apărare și armament Comisiile reunite pentru Aparare din Senat și Camera Deputaților au aprobat cererea Ministerului Apararii Naționale de incepere a cinci programe de inzestrare militara, in valoare totala de circa 10 miliarde de dolari (7,1 miliarde euro și 2,5 miliarde dolari). Potrivit unui document al Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului, trei dintre programe vor incepe in 2023, […] The post Romania da 10 miliarde de dolari pe sisteme de aparare și armament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

