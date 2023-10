Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a discutat cu omologul sau, ministrul ucrainean al apararii, Rustem Umerov, mai multe subiecte ce țin de situația razboiului, intre care și eforturile comune ale Romaniei, Turciei și Bulgariei in contracararea pericolului reprezentat de minele marine care plutesc in…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a discutat cu omologul sau ucrainean, Rustem Umerov,mai multe subiecte ce țin de situația razboiului, intre care și eforturile comune ale Romaniei, Turciei și Bulgariei in contracararea pericolului reprezentat de minele m

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a discutat cu omologul sau ucrainean, Rustem Umerov,mai multe subiecte ce țin de situația razboiului, intre care și eforturile comune ale Romaniei, Turciei și Bulgariei in contracararea pericolului reprezentat de minele marine care plutesc in deriva in Marea Neagra.Ministrul…

- Ministrul bulgar al Apararii, Todor Tagarev, a declarat la televiziunea nationala ca autoritatile de la Sofia analizeaza posibila reactie la actiunile Rusiei in zona exclusiva a Bulgariei din Marea Neagra.

- Ucrainienii au avut dreptate! Dupa cateva zile de negari vehemente din partea autoritaților romanești, Ministrul Apararii a recunoscut azi ca au fost gasite fragmente ce ar putea aparține unor drone rusești, impraștiate in zona satului tulcean Plaurul. Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a confirmat azi…

- O a doua nava, care se afla in portul Odesa de circa un an, a reușit sa ajunga la Istanbul, in ciuda blocadei rusești. Vaporul, incarcat cu produse siderurgice, era inregistrat sub pavilion libian și a navigat in lungul coastelor Romaniei si Bulgariei. Vrachierul Primus a plecat, duminica, din portul…

- Dupa ce militarii ruși au percheziționat o nava turceasca in imediata proximitate a zonei economice exclusive a Bulgariei in Marea Neagra, ministrul bulgar al Apararii de la Sofia, Todor Tagarev, a facut un apel la Rusia sa nu provoace o escaladare a tensiunilor din zona.

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a reafirmat joi, 10 august, ca nu vor exista negocieri directe intre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si "dictatorul rus" Vladimir Putin, deși a admis faptul ca negocierile cu Moscova sunt posibile, dar doar dupa retragerea trupelor ruse din…