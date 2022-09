Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a sustinut in aceasta seara ultimul meci din grupa a 3 a a Diviziei B din Liga Natiunilor, intalnind pe teren propriu Bosnia Hertegovina.Tricolorii erau pe ultimul loc in clasament, 4, iar oaspetii pe prima pozitie, pe care nu o mai puteau pierde.Pentru a evita…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei a inceput, luni, pe stadionul Giulești din Capitala, partida impotriva Bosniei-Herțegovina. Tricolorii sunt pe ultimul loc in grupa din Liga Națiunilor, in timp ce Bosnia este pe primul loc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Romania primește vizita Bosniei, in Giulești, de la 21:45, in ultimul duel al grupei din Liga Națiunilor și totodata ultimul meci al naționalei noastre in 2022. Alberto Boțoghina și Iulian Apostol prefațeaza duelul din aceasta seara, la GSP Live, de la 21:15. Pentru a ramane in Divizia B a Ligii Națiunilor,…

- Romania va evolua in echipamentul galben, in timp ce Bosnia-Hertegovina va juca in echipament albastru la meciul de luni seara, din Liga Natiunilor, de pe stadionul Giulesti, informeaza frf.ro. Potrivit susei citate, Romania va disputa meciul in echipamentul de acasa, tricou galben, sort alb,…

- Nationala Romaniei joaca, azi, cu Bosnia-Hertegovina, in ultima etapa din Liga B, Grupa 3, a Ligii Natiunilor. Meciul va avea loc pe stadionul Giulesti, de la ora 21.45 si, conform frf.ro, se va juca cu casa inchisa. Partida va fi transmisa de Prima TV.In Liga B, Grupa 3, Romania este pe ultimul loc,…

- Romania joaca in aceasta seara contra naționalei din Bosnia-Herțegovina, iar partida nu este lipsita de obiective. Tricolorii trebuie sa evite o retrogradare din Divizia B a Ligii Națiunilor.

- Romania se va duela luni cu reprezentativa din Bosnia și Herțegovina, in ultima etapa a Grupei 3 din Liga B a Ligii Națiunilor. Inaintea partidei de la Bucuresti, selectionerul Edi Iordanescu a afirmat ca la echipa nationala este nevoie de continuitate pentru a obține rezultate.

- Finlanda – Romania 1-1. Nationala Romaniei a remizat, la Helsinki, cu reprezentativa Finlandei, in penultimul meci din Liga Natiunilor, intr-un meci transmis live de Antena 1 si pe AntenaPlay. Tricolorii lui Edi Iordanescu aveau nevoie de victorie pentru a ramane in lupta pentru primul loc in grupa…