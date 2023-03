România – Belarus 2-1. Tricolorii au obținut maxim de puncte din primele două meciuri ale preliminariilor EURO 2024 Nationala de fotbal a Romaniei a invins selectionata Belarusului cu scorul de 2-1, marti seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa I a preliminariilor EURO 2024. La debutul in preliminariile EURO 2024, Romania a invins sambata seara , pe Estadi Nacional din Andorra la Vella, reprezentativa Andorrei, scor 0-2. Tricolorii au inceput perfect partida cu naționala Belarusului, iar in minutul 17 Stanciu a deschis scorul cu un șut din lovitura libera. Dupa doar un minut, Alibec l-a pus la incercare pe poortarul advers cu un șut din intoarcere, pe colțul lung. Tricolorii au ramas in atac și,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Romaniei a castigat cu emotii in fata selectionatei Belarus cu scorul de 2-1, marti seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in al doilea meci din preliminariile EURO 2024, informeaza Gazeta Sporturilor. Romania a deschis scorul prin Stanciu in minutul 17 dintr-o lovitura libera.…

- Naționala Romaniei s-a impus, scor 2-1, in partida susținuta marți seara, pe Arena Naționala, in fața reprezentativei Belarusului. Aceasta disputa a contat pentru etapa a 2-a din Grupa I a preliminariilor Campionatului European din 2024, gazduit de Germania (14 iunie – 14 iulie). Tricolorii au deschis…

- Romania a invins Andorra, scor 2-0, la debutul in grupa preliminara pentru EURO 2024. Kosovarii, adversarii „tricolorilor” din grupa, nu ne iau in calculele pentru calificare. Kosovo a debutat cu o remiza in drumul spre Campionatul European, 1-1 in Israel. Vedat Muriqi, atacantul celor de la Mallorca…

- Capitanul echipei CFR Cluj, Mario Camora, accidentat in partida cu Rapid, nu va putea face parte din lotul echipei nationale de fotbal a Romaniei pentru partidele cu Andorra si Belarus, din preliminariile EURO 2024, fiind inlocuit cu Marius Stefanescu, de la Sepsi OSK. Deși suferise o leziune musculara…

