- Comisia Europeana a platit marți a treia tranșa, in valoare de 8,5 miliarde de euro, din imprumutul acordat in cadrul instrumentului SURE, catre cinci state membre, se arata intr-un comunicat al Executivul comunitar, precizeaza profit.ro . Astfel, Romania a primit 3 miliarde de euro, Belgia – 2 miliarde…

- Nicușor Dan și ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, au semnat un contract de finanțare pentru reabilitarea a 210 kilometri din rețeaua principala de termoficare din cei 954, adica 22%. Valoarea contractului este de 1,6 miliarde lei, dintre care 1,3 din finanțare nerambursabila.

- Marcel Bolos, ministrul fondurilor europene, afirma ca Romania a ajuns la o rata de absorbtie de 38,9%, circa 8,8 miliarde de euro, din valoarea totala de 22,5 miliarde de euro a bugetului pentru politica de coeziune.„Valoarea bugetului pe care il avem alocat pentru politica de coeziune este…

- Antreprenorii acuza Guvernul de incompetența in distribuirea granturilor europene. Metoda „primul venit, primul servit” a lasat pe margine aproximativ 17.000 de firme. Autoritațile spun ca vor majora cu 500 de milioane de euro plafonul alocat companiilor afectate de criza de coronavirus, astfel incat…

- Valoarea tichetului de masa crește, incepand cu luna octombrie 2020 in timp ce valoarea tichetului de creșa ramane neschimbata, reiese din doua acte normative publicate vineri in Monitorul Oficial Este vorba de Ordinul Ministerului Muncii 1.452/2020, care stabilește cuantumul maxim al unui…

- Romania a atras in acest an fonduri europene pentru agricultura de peste doua miliarde de euro, bani care initial au fost acordati din bugetul de stat, urmand sa fie rambursati la inceputul anului viitor de Comisia Europeana, a declarat, ieri, ministrul de resort, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa,…

- Un sfert din cele 2,6 miliarde de euro absorbite pana in prezent in cadrul Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) pentru infrastructura de transport, respectiv 650 de milioane de euro, a fost autorizat la plata in ultimele 11 luni, a declarat ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor,…

- In acest moment Azomureș a indeplinit deja obiectivul UE fixat pentru 2025 de a reduce gazele cu efect de sera fața de 1990 cu 55%. Pentru a putea indeplini și alte obiective din programul Green Deal al UE, vom investi alte 150 de milioane de euro. Romania a ramas și in acest an principala destinație…