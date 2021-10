Naționala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Armeniei, luni seara, cu scorul de 1-0, intr-un meci disputat pe stadionul Steaua, in Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial din 2022. Prima ocazie a partidei le-a aparținut tricolorilor, in minutul 4, cand Stanciu a șutat pe langa poarta. In minutul 25, Keșeru a șutat de la marginea careului, dar mingea a fost deviata in afara terenului, iar gazdele au beneficiat de corner. Razvan Marin a centrat de la colțul terenului, iar Alex Mitrița a marcat unicul gol al meciului, cu o lovitura de cap! Mitrița a fost aproape de dubla in minutul…