România are în continuare cea mai mare rată a mortalității în accidentele rutiere din UE Circa 18.800 de persoane au decedat in urma unui accident rutier in cursul anului trecut in Uniunea Europeana, o scadere anuala fara precedent, de 17% fata de 2019, arata datele publicate marti de Comisia Europeana. Cum au evoluat cifrele Cifrele arata ca un numar de 4.000 de vieti au fost crutate pe drumurile din UE in 2020 in comparatie cu anul 2019, Desi evolutia fara precedent constatata in 2020 a determinat anumite schimbari in clasamentul ratelor mortalitatii pe tari, cele mai sigure drumuri raman in Suedia (18 decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori ), in timp ce Romania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

