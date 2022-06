Stiri pe aceeasi tema

- Ne mandrim ca Romania a dat de curand un dublu campion mondial la inot, insa de-a lungul anilor, autoritațile nu au facut mare lucru pentru a sustine acest sport. Multe orase mari nu au bazine de inot. Iar cele construite pe vremuri, inainte de '90 sunt, majoritatea, in paragina.

- Johnny Weissmuller a fost un sportiv spectaculos, cu performante importante reușite in natație secolul trecut. Trecutul sau legat de Romania e pomenit zilele acestea pe rețelele de socializare, odata cu ascensiunea fulminanta a lui David Popovici. Pasaje din textul de mai jos au fost publicate inițial…

- Editie Speciala #RadarGeopolitic, cu Loara Stefanescu, jurnalist senior TVR. Invitat special, Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA in Romania. A intervenit prin telefon și fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu.

- Educația și tehnologia ar trebuie sa mearga mana in mana, dar se pare ca Romania mai are de lucrat in aceasta privința. Potrivit Raportului de Literație Digitala lansat de BRIO, nivelul competențelor digitale ale elevilor din țara noastra este ”minim funcțional” in medie.Mai exact, eșantionul…

- Instituția condusa de ministrul Sorin Cimpeanu vrea sa introduca pana la sfarșitul anului o testare-pilot la limba romana și matematica pentru toți elevii, mai puțin cei din clasele a VIII-a și a XII-a, dupa ce, potrivit unui raport, s-a aratat ca 42 la suta dintre elevii romani sunt analfabeți funcțional.Un…

- Aproape jumatate dintre elevii din Romania sunt analfabeti functional: nu inteleg ce citesc, nu pot sa interpreteze o informatie si sa formeze idei proprii. In acest context, Ministrul Educatiei propune o evaluare digitala pilot la romana, matematica si istorie chiar la sfarsitul acestei luni. Ministerul…

