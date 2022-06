Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, 7 iunie, decretul privind acreditarea lui Alexandru-Victor Micula in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Rominiei in Ucraina, cu resedinta la Kiev. A fost acreditat, totodata, prin decret prezidential, Cristian-Leon Turcanu in calitate…

- Polițiștii de frontiera au depistat, miercuri, patru cetațeni ucraineni care au intrat ilegal in țara, in timpul unui zbor de patrulare cu elicopterul. Ucrainenii au fost observați in zona localitatii de frontiera Dersca, in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera de stat din Ucraina in Romania.…

- Oficialitati ruse au reactionat vehement fata de interzicerea in Republica Moldova a unui simbol al invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza miercuri dpa, dupa ce presedinta Maia Sandu a promulgat in urma cu o zi o lege in acest sens. Senatorul rus Aleksei Puskov, seful Comisiei provizorii a Consiliului…

- Romania trimite ambasadori in Ucraina și Republica Moldova, foștii demnitari fiind retrași pe 4 februarie, inainte de izbucnirea razboiului in Ucraina. La Kiev va fi numit Alexandru Victor Micula, fost secretar de stat MAE și ambasador in alte state, iar la Chișinau va fi numit Cristian-Leon Țurcanu,…

- Guvernul a anuntat, sambata ca, din 10 februarie si pana in prezent au intrat in Romania 693.593 de cetateni ucraineni. Dintre acestia, 4.342 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman. In ultimele 24 de ore, in Romania au intrat 8.623 cetateni ucraineni, 5.059 direct din Ucraina, 1.688…

- Guvernul a anunțat, miercuri, ca din data de 10 februarie pana in prezent au intrat in Romania 667.725 de cetateni ucraineni, iar dintre acestia, 4.335 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman. In ultimele 24 de ore, in Romania au intrat 7.524 cetateni ucraineni, 4.305 direct din…

- Un numar de 572.888 de cetateni ucraineni au intrat in Romania de la inceptul invadarii Ucrainei de catre Rusia, iar 4.310 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman. Potrivit Guvernului, in ultimele 24 de ore, in Romania au intrat 9.995 cetateni ucraineni, 5.338 direct din Ucraina,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca peste 3.000 de cetateni israelieni si peste 1.200 de cetateni ucraineni de origine evreiasca, au fost sprijiniti sa intre in Romania, venind din Ucraina. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, și ministrul de Externe al Israelului, Yair…