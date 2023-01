Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei ar trebui sa ia in calcul sesizarea Curții de Justiție a UE in dosarul Schengen, este de parere eurodeputatul Eugen Tomac, in condițiile in care președintele PMP crede ca Romania nu are nici o șansa sa intre in zona europeana de libera circulație in 2023.„Sunt absolut convins ca in…

- Klaus Iohannis a de clarat ca a fost complet suparat și dezamagit dupa votul negativ, in care Austria a blocat aderarea Romaniei la Schengen. „Votul din Consiliul JAI este foarte problematic pentru noi toți in Romania și trebuie sa spun ca am fost dezamagit și suparat dupa ce am primit rezultatul acestui…

- ​Președintele Klaus Iohannis, a transmis, luni seara, intr-o declarație de presa comuna cu președintele Confederatiei Elvetiene, Ignazio Cassis, ca a fost dezamagit și suparat dupa votul din Consiliul JAI, dat de Austria. Șeful statului a spus ca aderarea Romaniei la acest spațiu va ramane in continuare…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut joi, de la ora 17.00, primele declarații dupa votul negativ primit de Romania pentru aderarea in Schengen. „In calitate de prim-ministru și cetațean roman doresc sa-mi exprim profunda dezamagire fața de lipsa consensului la nivelul Consiliului JAI de astazi in ceea ce…

- Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut, joi, țarilor care nu au fost inca de acord cu aderarea Bulgariei la Schengen sa ia in considerare cu mare atenție faptul ca, cu cat Bulgaria adera mai repede la acest spațiu, cu atat mai repede țara sa va putea mobiliza mai repede forte si fonduri de la…

- Cu mai puțin de o saptamana inainte de reuniunea Consiliului JAI, șeful guvernului Austriei, cancelarul Karl Nehammer, a declarat ca țara lui inca nu susține aderarea Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen. Austria a ramas singura țara din Spațiul Schengen care se opune primirii Romaniei in aceasta…

- Ministrul austriac de Interne a declarat recent ca este un moment nepotrivit pentru extinderea Spațiului Schengen, cand sistemul frontierelor externe nu funcționeaza.Austria devine acum a treia țara, dupa Olanda și Suedia, care are unele rezerve privind aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației.Eugen…

- Este posibil ca Olanda sa solicite in mod oficial separarea Bulgariei de Romania la votul care va decide care dintre aceste tari, alaturi de Croatia, se va alatura Spatiului Schengen, scrie ziarul bulgar „Capital", citand surse proprii. Potrivit acestor informatii, Haga lucreaza pentru separarea Romaniei…