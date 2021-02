Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova exporta și importa mai multe marfuri din țarile Uniunii Europene decit din țarile care fac parte din Comunitatea Statelor Independente, transmite MOLDPRES. Potrivit Biroului Național de Statistica, exporturile de marfuri destinate țarilor Uniunii Europene in anul 2020 au totalizat…

- Numarul angajatilor a crescut cu 0,3% in zona euro si in UE, in trimestrul patru din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In trimestrul trei din 2020, numarul angajatilor a urcat cu 1% in zona euro si cu 0,9% in…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a crescut in decembrie cu 1,4%, comparativ cu luna precedenta, in timp ce in zona euro avansul a fost de 2%, arata datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In 2020, volumul comertului cu amanuntul a scazut…

- Rata somajului s-a mentinut la 7,5% in Uniunea Europeana in decembrie si la 8,3% in zona euro, comparativ cu luna precedenta, iar pe locul 8 printre tarile cu cele mai scazute rate ale somajului se afla Romania, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul trei din 2020 la 5,8% din PIB in zona euro si la 5,6% din PIB in Uniunea Europeana, iar tarile cu cel mai ridicat nivel au fost Malta si Romania, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a ramas stabila la minus 0,3% in decembrie, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 0,2% la 0,3%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind, la fel ca si in octombrie si noiembrie, Polonia, Ungaria, Cehia si Romania, arata datele publicate…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 0,4% in zona euro si in Uniunea Europeana in noiembrie, comparativ cu luna precedenta, iar Danemarca, Franta, Estonia si Romania au raportat cel mai semnificativ avans in randul celor 27 de state membre UE, arata datele publicate miercuri…

- In cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, 17,2% din populatie traia anul trecut in gospodarii supraaglomerate, adica numarul camerelor era insuficient comparativ cu cel al membrilor din gospodarie, pe primul loc situandu-se Romania, cu aproape jumatate din populatie (45,8%), arata datele publicate…