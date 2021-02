Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele zile, R. Moldova va primi din partea Romaniei un ajutor umanitar gratuit in valoare de peste 2 milioane de euro. Anunțul a fost facut de șeful statului, Maia Sandu, care a mulțumit Guvernului Romaniei pentru sprijin. „M-am bucurat sa aflu ca Romania va trimite, atit de repede, un nou…

- Romania trimite echipamente de protecție medicala pentru lupta impotriva COVID-19 in Republica Moldova. Donația este in valoare de aproximativ 11 milioane de lei."Urmare a vizitei președintelui Klaus Iohannis in Republica Moldova și a activarii de catre Republica Moldova a mecanismului european de protecție…

- Premierul Florin Citu s-a intalnit, miercuri, cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pe agenda discutiilor fiind, printre altele, modul cum Romania poate ajuta Moldova sa aiba acces mai rapid la vaccinul anti-COVID. Florin Cițu a scris intr-o postare pe Facebook ca intalnirea a fost “excelenta”,…

- „Continuam sa fim impreuna! Este singura soluție! Astazi, Ministerul Apararii Naționale doneaza Ministerului Apararii al Republicii Moldova materiale de protecție sanitara, in contextul crizei generate de pandemia de COVID-19. Astfel, venim in ajutorul omologilor noștri din Republica Moldova cu echipamente…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a donat Ministerului Apararii al Republicii Moldova materiale de protectie sanitara, in contextul crizei generate de pandemia de COVID-19. Astfel, reprezentantii MApN au predat, miercuri, omologilor din Republica Moldova, echipamente de protectie sanitara…

- aMinisterul Apararii Naționale din Romania a facut o donație de materiale sanitare de protecție pentru Republica Moldova. „Astfel, reprezentanții MApN au predat miercuri, 6 ianuarie, omologilor din Republica Moldova echipamente de protecție sanitara (combinezoane, maști tip FFP2, maști chirurgicale…

- Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a declarat convins vineri ca Romania este fericita ca un cetatean al sau a devenit presedinte al Republicii Moldova, facand aluzie la cetatenia romana a contracandidatei sale Maia Sandu, care a castigat categoric al doilea tur al scrutinului…

- Maia Sandu a caștigat alegerile prezidențiale desfașurate, duminica, in Republica Moldova la o diferența de peste 15% fața de Igor Dodon. Aceasta a vorbit, luni, despre succesul pe care l-a obținut."Oameni din satele și orașele din Republica Moldova, oameni din Diaspora, voi ați invins! Victoria este…