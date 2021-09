Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de fotbal masculin a Romaniei a urcat 3 poziții in clasamentul FIFA dupa rezultatele inregistrate in aceasta luna. In prezent, „tricolorii” sunt pe locul 42. In luna septembrie, Romania a disputat 3 meciuri oficiale in preliminariile pentru Cupa Mondiala. Elevii lui Mirel Radoi au obținut…

- Nationala Romaniei a urcat trei locuri fata de luna trecuta, de pe 45 pe 42, in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii joi. Tricolorii, care incepeau anul pe locul 37, iar in august ajungeau pe 45, au reusit acest salt dupa rezultatele pozitive din luna…

- Selectionatele de fotbal ale Romaniei si Macedoniei de Nord au terminat la egalitate, 0-0, miercuri seara, pe Arena Todor Proeski din Skopje, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Tricolorii au obtinut un egal pretios, la capatul unui meci dominat categoric de adversari.…

- Dupa doua victorii (2-0 cu Islanda și 2-0 cu Liechtenstein), Romania se pregatește de meciul cu Macedonia de Nord. Macedonia de Nord – Romania, din preliminariile CM 2022, se joaca miercuri, de la 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProTV.Reporterii GSP Alexandru Barbu, Viorel Tudorache…

- Reprezentativa de fotbal a Romaniei va disputa pe stadionul Steaua meciurile cu Armenia si cu Islanda, din preliminariile Cupei Mondiale, a anuntat FRF. Meciul cu Armenia este programat la 11 octombrie, iar cel cu Islanda la 11 noiembrie. “UEFA a aprobat propunerea FRF astfel ca ultimele doua partide…

- Nationala de fotbal a Romaniei, a continuat, marti dimineata, la Mogosoaia, pregatirile pentru meciurile din luna septembrie, din preliminariile Campionatului Mondial.Programul tricolorilor in septembrie - 2 septembrie: Islanda - Romania, ora 21:45, Laugardalsvollur (Reykjavik) - 5 septembrie: Romania…

- Mijlocasul ofensiv Florin Tanase, accidentat la glezna dreapta in ultima partida disputata de FCSB in Liga I, va rata meciurile pe care nationala de fotbal a Romaniei le va sustine cu Islanda, Liechtenstein si Macedonia de Nord, in preliminariile Cupei Mondiale din 2022, potrivit site-ului FRF. ''Din…

- Mirel Radoi a anunțat astazi convocarile preliminare pentru meciurile cu Islanda, Liechtenstein și Macedonia de Nord din preliminariile Mondialului de anul viitor. Lista include doar fotbaliști care evolueaza in strainatate. Nu mai departe de inceputul lui septembrie, Romania va susține 3 jocuri cruciale…