- Nationala de fotbal a Romaniei s-a impus, cu scorul de 2-0 (1-0), in fata modestei reprezentative a Liechtensteinului, intr-o partida disputata la Vaduz, in Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial din 2022. Chiar daca au castigat, golurile fiind marcate de Dennis Man (min. 8) si Nicusor Bancu…

- Mijlocasul Enes Sali, de la Farul Constanta, a devenit, duminica, la varsta de 15 ani, 8 luni si 22 de zile, cel tanar jucator care a evoluat pentru echipa nationala de fotbal a Romaniei, potrivit Agerpres. Enes Sali, care s-a nascut in Canada (Toronto), a fost introdus de selectionerul Mirel Radoi…

- ​România nu a reușit sa termine pe locul de baraj în Grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial 2022, iar Mirel Radoi a decis sa nu continue pe banca echipei naționale.Se actualizeaza.

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Liechtensteinului cu scorul de 2-0 (1-0), duminica seara, la Vaduz, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, insa a ratat calificarea la barajul pentru turneul final din Qatar.

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Liechtensteinului cu scorul de 2-0 (1-0), duminica seara, la Vaduz, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, insa a ratat calificarea la barajul pentru turneul final din Qatar. Macedonia de Nord a invins Islanda cu 3-1 și…

- Echipa Naționala de Fotbal a Romaniei va intalni Islanda, joi, de la ora 21:45, intr-un meci decisiv din preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2022. Cu un succes contra Islandei, “tricolorii” iși vor asigura in mare masura prezența la barajul pentru Cupa Mondiala. Cu doua etape ramase de disputat,…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins echipa Armeniei cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Stadionul Steaua din Bucuresti, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. In ultimele doua runde, Romania are programate meciuri cu Islanda, pe teren propriu, și in Liechtenstein, iar calculele…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, la conferinta de presa de dupa meciul cu Armenia, incheiat cu victoria tricolorilor, scor 1-0, ca meciurile cu Islanda si Liechtenstein, ultimele din Grupa J de calificare la Campionatul Mondial din 2022, vor fi si ultimele pentru…