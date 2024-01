Stiri pe aceeasi tema

- Liderul cecen Ramzan Kadirov, unul dintre cei mai apropiati oameni ai presedintelui rus Vladimir Putin, vrea sa scape de sanctiunile internationale impuse familiei sale in schimbul eliberarii a 20 de prizonieri de razboi ucraineni. Ucrainenii au fost capturați de soldatii ceceni in timpul luptelor din…

- Cel mai mare producator rus de diamante va fi sancționat de Uniunea Europeana . Oficialii de la Bruxelles au anunțat ca grupul Alrosa alaturi de directorul general vor fi sancționați in conformitate cu pachetul de masuri adoptat in decembrie in urma razboiului declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. …

- Rusia a amenințat, joi, ca va raspunde intr-un mod similar daca Uniunea Europeana va merge inainte cu planul de a confisca activele rusești inghețate pentru a le folosi la reconstrucția Ucrainei.

- Budapesta mentine veto-ul pentru Ucraina privind inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana si nu va ceda la nicio presiune in acest sens. Subiectul va fi dezbatut la Summitul din aceasta saptamana.

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu spune ca nu a fost acordata nicio licența pentru importul de materii prime din Ucraina, din septembrie și pana in prezent. Romania a exportat, in acest an, zece milioane de tone de grau, adica mai mult decat a tranzitat Ucraina prin țara noastra, a declarat ministrul…

- ”Sanatatea este un domeniu in care investitiile si preocuparea Guvernului pentru imbunatatirea serviciilor trebuie sa se regaseasca permanent pe lista de prioritati. Prin Programul national de investitii in infrastructura unitatilor spitalicesti se urmareste cu predilectie o mai buna distributie a…

- Un raport privind propunerea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana urmeaza sa fie publicat miercuri, au anunțat doi oficiali europeni sub rezerva anonimatului.Documentul va explica daca Ucraina a indeplinit cerințele cheie pentru a deveni membru al UE și va analiza ofertele altor țari candidate,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu, l-a dat afara pe Bogdan Dragoș Marinescu, consilier superior la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), dupa ce acesta a reușit performanța sa obțina intr-o singura zi contracte de consultanța pentru primarii in valoare de 2,4 milioane de…