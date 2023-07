Stiri pe aceeasi tema

- Spania a preluat sambata, 1 iulie, președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene pentru urmatoarele 6 luni. Extinderea spațiului Schengen nu se numara printre cele patru prioritați principale, dar a fost trecuta in varianta extinsa a programului de președinție, scrie g4media.ro.„Vom depune eforturi…

- Premierul spaniol, Pedro Sanchez, a anunțat, pe Twitter, ca a ajuns in Ucraina. „Am vrut ca primul act al presedintiei spaniole a Consiliului Uniunii Europene sa fie in Ucraina”, scrie el pe Twitter.

- Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE), Vladimir Cuc, a condamnat in cadrul unei reuniuni a Organizației de Cooperare Economica la Marea Neagra (OCEMN) distrugerea barajului de la Kahovka , care a cauzat inundații dezastruoase și prejudicii ecologice Marii…

- Comisarul Garzii Nationale de Mediu (GNM), Cecilia Martin, a declarat ca Romania este in continuare la coada clasamentului in ceea ce priveste reciclarea deseurilor. Conform acesteia, ne angajam la niste termene foarte scurte in fata Comisiei Europene, dar nu ne facem foarte bine lectiile, dovada fiind…

- Copiii refugiați din Ucraina care au venit in Romania ar putea primi alocații de stat, precum copiii romani. Parlamentarii USR au pus in dezbatere un proiect de lege prin care copiii refugiați din Ucraina sa beneficieze de alocație de la stat. Se propune modificarea a doua articole din lege, astfel…

- Propunerea legislativa ce se refera la integrarea hidrogenului din surse regenerabile si cu emisii reduse de carbon in sectoarele industriei si transporturilor a fost adoptata, miercuri, de Senat. Romania devine, in acest fel, prima țara din Uniunea Europeana care are o lege a hidrogenului. Un senator…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat luni, in marja CAE, la Bruxelles, la prima reuniune informala a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Grupului de Prieteni privind utilizarea votului cu majoritate calificata (QMV) in domeniile care tin de Politica

- La data de 16.05.2023, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice-I.P.J Timiș, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au pus in executare 9 mandate de percheziție domiciliara intr-un dosar penal ce vizeaza comiterea infracțiunilor…