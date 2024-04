Stiri pe aceeasi tema

- Romania intra in spatiul Schengen cu frontierele aeriene (Air Schengen) și maritime incepand de astazi, 31 martie. Astfel, cetațenii care calatoresc in țarile din zona Schengen nu vor mai trebui sa treaca prin control de frontiera.

- Din noaptea de 30 spre 31 martie 2024, Romania a intrat in Air Schengen. Duminica dimineața au plecat din țara, prin Aeroportul Cluj, primii calatori fara sa fie nevoiți sa aștepte la cozi la controlul actelor.

- Decizia de extindere cu frontierele terestre va fi politica, la fel ca și decizia privind Air Schengen, dar sunt convins ca procesul este ireversibil și ca realizarea lui completa nu poate intarzia prea mult, spune ministrul de Interne, Catalin Predoiu, informeaza Mediafax. „Marcam un moment important…

- In noaptea de sambata spre duminica, Romania intra oficial in spațiul Schengen, aerian și maritim. Iar autoritațile au repetat, joi, pe aeroportul din Otopeni, masurile impuse in urma aderarii la „Air Schengen“.

- Romania in Air Schengen și Schengen maritim din 31 martie. Ce se schimba de duminica la controale și cum vor calatori copiii minori Romania in Air Schengen și Schengen maritim din 31 martie. Ce se schimba de duminica la controale și cum vor calatori copiii minori Romania intra in spatiul Schengen cu…

- Au mai ramas 5 zile pana cand Romania va intra in Schengen aerian. Astfel, de la 31 martie pasagerii care calatoresc intr-un stat Schengen, nu vor mai fi supuși controalelor de frontiera, și vor putea merge direct la porțile de imbarcare, conform unei ordonanțe de urgența din 21 martie 2024. Totuși,…

- Minorii sau romanii cu copii minori din Romania au parte de vești noi! Incepand de la finalul luni martie 2024, aceasta categorie de persoane care calatorește cu avionul nu va scapa de formalitați. Iata ce trebuie sa știi!

- O includere completa a ambelor țari in spațiul Schengen ar fi „greșita in stadiul actual”, a spus Karner intr-un interviu pentru „Die Presse”, precizand ca Viena nu impune condiții specifice celor doua țari.„Controalele la frontierele terestre sunt inca necesare”, a adaugat ministrul austriac.„Nu este…