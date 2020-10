Romania a exportat o cantitate de 3,377 milioane de tone de porumb boabe in primele sase luni din acest an, in crestere cu peste 28% fata de aceeasi perioada din 2019, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) furnizate la solicitarea AGERPRES. Incasarile din aceste exporturi realizate in tarile intra si extracomunitare au inregistrat un avans de 25,3%, pana la 665,45 milioane de euro. In primul semestru al anului trecut au fost exportate 2,63 milioane de tone de porumb boabe, in valoare de 531 milioane de euro. Potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare,…