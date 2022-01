România a depășit pragul de 2 milioane de cazuri de la debutul pandemiei. Capitala și 28 de județe, în scenariul roșu Romania a depașit, sambata, pragul de 2 milioane de infectați de la debutul pandemiei. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 19.371 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 278 mai puțin decat in ziua anterioara. Capitala și 28 de județe sunt in scenariul roșu. […] The post Romania a depașit pragul de 2 milioane de cazuri de la debutul pandemiei. Capitala și 28 de județe, in scenariul roșu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

