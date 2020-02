Stiri pe aceeasi tema

- Un turist roman s-a bagat singur in carantina, dupa o excursie la Hong Kong, unde erau anuntate trei cazuri de imbolnavire cu coronavirus. Barbatul a fost surprins sa constate ca la principala poarta de acces spre Romania, aeroportul Otopeni, nu exista niciun control medical pentru pasagerii care vin…

- Avionul in care se afla femeia a aterizat pe aeroportul din Cluj, informeaza Realitatea PLUS.Aeronava se deplasa pe direcția Varșovia-Cluj. Toți pasagerii care se aflau in avion au fost verificați.In prezent, tanara a fost internata la secția de Boli Infecțioase, in Cluj.Vom reveni cu amanunte.

- O aeronava Ryanair s-a intors din aer pe aeroportul Henry Coanda din cauza unor degajari de fum in interior. Avionul avea 169 de pasageri la bord și a decolat cu intarziere de circa 4 ore, avand...

- Romania "monitorizeaza indeaproape" situatia, dupa ce Iranul a recunoscut ca a doborat avionul ucrainean, se precizeaza intr-un mesaj pe contul oficial de Twitter al Ministerului Afacerilor Externe. "Romania monitorizeaza indeaproape situatia, dupa ce Iranul a recunoscut ca a doborat avionul ucrainean,…

- The New York Times a publicat imagini video cu momentul in care avionul ucrainean a fost lovit de o racheta, la cateva minute de la decolarea de pe aeroportul din Teheran.Potrivit sursei citate, in imagini se poate vedea cum avionul, aflat la mare departare, in aer, este lovit de un obiect care ar putea…

- Compania Wizz Air anunta ca motivul pentru care zborul din Belgia spre Romania a avut o intarziere de peste 20 de ore a fost dat de conditiile meteorologice din Cluj-Napoca, iar pasagerii au primit cazare, programare pe un zbor alternativ si rambursarea banilor pe bilet.

- Momente de cosmar pentru sute de romani. Peste 180 de romani au ramas blocati pe aeroportul din Liege, Belgia. Romanii au fost nevoiti sa astepte mai bine de 18 ore.„Suntem la aeroportul din Liege, trebuia sa pornim din Charleroi la ora patru ieri seara. Zborul a fost intarnziat mai multe…

- Cornel Gales a murit pe 30 noiembrie, in jurul orei 18:00, intr-un accident rutier petrecut in apropiere de Valencia. Un prieten de-ai lui Cornel Gales a povestit cum s-a produs accidentul. "A facut un sens giratoriu si acolo, la intrarea in autostrada, s-a speriat, sau cine stie ce s-o fi…