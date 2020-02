Stiri pe aceeasi tema

- Eurostat subliniaza ca, pe parcursul ultimului deceniu, ponderea persoanelor angajate care in mod normal lucreaza de acasa in Uniunea Europeana a ramas constanta la un nivel apropiat de 5- dintre persoanele angajate cu varsta intre 15 si 64 de ani. Cu toate acestea, in aceeasi perioada, ponderea celor…

- Astazi, Marea Britanie incheie aproape jumatate de secol de istorie alaturi de Uniunea Europeana, indreptandu-se spre un viitor nou, deși înca incert. In momentul în care ceasul se va apropia de ora locala 23:00, poate cel mai reticent membru al blocului European devine primul care parasește…

- Circa 58% dintre romani au incredere in ce spun oamenii de știința despre mediu, Romania fiind pe locul doi in Europa la acest capitol dupa Italia, arata un studiu realizat de compania germana SAP pentru Forumul Economic Mondial.Potrivit studiului, cei chestionați (10.500 de persoane din 30…

- Romania se numara printre statele cu cea mai scazuta rata de vaccinare impotriva gripei in randul persoanelor de 65 de ani si peste din Uniunea Europeana, conform datelor publicat de Eurostat.

- Gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit anul trecut peste 200 miliarde euro (echivalentul a 1,3% din PIB-ul Uniunii Europene) pentru comunicatii' (servicii postale si servicii si echipamente de telefonie si telefax), ceea ce reprezinta 2,3% din cheltuielile totale de consum ale gospodariilor,…

- Uniunea Europeana considera Grecia si alte tari de intrare in Europa drept 'parcari foarte comode pentru refugiati si migranti', a acuzat premierul grec Kyriakos Mitsotakis intr-un interviu aparut in editia de marti a publicatiei germane Handelsblatt, potrivit AFP, relateaza Agerpres.In acest…

- Imigranții care au speriat Europa dupa intrarea in UE se intorc acasa. Deficitul de angajați a majorat salariile in țara de origine Mai multi muncitori polonezi s-au intors acasa decat au plecat in strainatate anul trecut, o premiera pentru Polonia in ultimul deceniu, ca urmare a ingrijorarilor provocate…