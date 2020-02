La sfarșitul lunii decembrie 2019 o romanca era premiata de Guvernul Chinei pentru merite deosebite in televiziune aduse țarii in care s-a mutat in urma cu 2 ani. Ioana Gomoi este o tanara in varsta de 29 de ani din Bumbesti – Jiu, judetul Gorj care a luat viața de la capat la mii de... Read More Post-ul Romanca Ioana Gomoi a facut cariera in China! De ce nu se teme femeia de coronavirus? apare prima data in TaBu .