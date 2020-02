Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a petrecut Anul Nou intr-un mod ceva mai atipic, dupa ce iubitul, dintr-o criza de gelozie, a incuiat-o in cotețul gainilor. Femeia a depus plangere la Poliție, iar acum oamenii legii il ancheteaza pe barbat, un italian in varsta de 50 de ani.

- O femeie din Bacau a fost ucisa, marti, de catre concubinul ei, din motive necunoscute. Crima a fost anuntata de un alt barbat, prieten cu ucigasul, care a sunat la 112, relateaza Romania TV. O femeie de 30 de ani a fost gasita moarta in masina. Cel care ar fi ucis o este chiar concubinul ei, abia intors…

- O romanca in varsta de 42 de ani a murit, miercuri seara, intr-un cumplit accident de circulație. Femeia, care se indrepta spre locul de munca in momentul tragediei, a fost gasita moarta chiar de iubitul ei.

- Magistratii Tribunalului Braila l-au condamnat la o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare pe Marius Valentin Parfenie, tanarul care a bagat groaza in brailenii aflati la cumparaturi la Braila Mall in 11 noiembrie 2018. Acesta a fost condamnat pentru un cumul de infractiuni, respectiv trei tentative de…

- Autorul atacului de la Mall Braila, Marius Valentin Parfenie, in varsta de 21 de ani, a primit o pedeapsa record de 30 de ani de inchisoare, sentinta fiind data in prima instanta de magistratii Tribunalului Braila, potrivit Agerpres.Tanarul a fost condamnat pentru un cumul de infractiuni, respectiv…

- Piedone este acuzat ca, in calitate de funcționar public, a incalcat mai multe legi aflate in vigoare si a eliberat acordul de funcționare și autorizația de funcționare pentru SC Colectiv Club SRL, deși clubul nu era autorizat pentru securitatea la incendiu.

- O femeie, data in urmarire internationala, intrucat se sustragea executarii unei pedepse privative de libertate de 20 de ani, pentru comiterea unei infractiuni de omor calificat, a fost prinsa in Italia, in urma cooperarii dintre Politia Romana si autoritatile judiciare italiene. Femeia se afla in urmarire…