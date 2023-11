Român care a făcut infarct într-o gară din Italia, salvat de oamenii de pe peron Un roman care a facut infarct intr-o gara din Italia a fost salvat de oamenii de pe peron, care i-au facut manevre de resuscitare indrumati de un asistent medical prin telefon, informeaza Rotalianul. Incidentul a avut loc miercuri, 1 noiembrie,in jurul orei 11, in gara din Trieste. Un roman, de 62 de ani, rezident in Cervignano, a suferit un stop cardiac in timp ce aștepta trenul pe unul din peroanele garii. Barbatul a inceput sa se simta brusc rau, situația sa evoluand rapid. Oamenii din jur au vazut ce se intampla și au sunat imediat la numarul de urgența. O ambulanta a fost trimisa de urgenta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

