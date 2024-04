Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal FC Hermannstadt a anuntat, vineri, pe pagina oficiala de Facebook, ca un jucator din lotul pregatit de Marius Maldarasanu a fost testat pozitiv la benzodiazepina, de catre politistii rutieri in timp ce se afla la volan, noteaza Agerpres.

- Un jucator de la Hermannstadt a fost oprit pe autostrada de polițiști și a ieșit pozitiv la un DrugTest. Jucatorul in cauza ar fi Alexandru Uțiu, unul dintre portarii echipei sibiene, potrivit Ora de Sibiu. El e rezerva la Sibiu, nu a prins minute in Superliga in acest sezon. Hermannstadt a emis un…

- Șofer din Stremț, testat pozitiv la substanțe psihoactive. A fost oprit de polițiști pe o strada din Alba Iulia Un tanar de 29 de ani din comuna Stremț, care conducea un autoturism pe strada Ștefan cel Mare din Alba Iulia, a fost testat pozitiv la substanțe psihoactive de polițiștii rutieri din municipiu.…

- Comunicat de presa, IPJ Vrancea: La data de 20 februarie 2024, ora 00.24, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Cotești au depistat un barbat, de 35 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Carligele. In urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la…

- Șofer de 20 de ani din Sebeș, testat pozitiv la substanțe psihoactive. Unde a fost oprit de polițiști Un tanar de 20 de ani din Sebeș, care conducea in noaptea de sambata spre duminica un autoturism pe strada Horea din municipiu, a fost testat pozitiv pentru substanțe psihoactive de polițiștii rutieri…

- Șofer din Alba, testat pozitiv la substanțe psihoactive. A fost oprit de polițiști, pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu Un tanar de 37 de ani din județul Alba, care conducea un autoturism pe Autostrada A1 Sebeș – Sibiu, a fost testat pozitiv pentru substanțe psihoactive, de polițiștii Biroului Poliție Autostrada…

- Șofer din Alba, testat pozitiv pentru substanțe psihoactive, de polițiștii din Sibiu. Unde a fost depistat Un tanar din Alba a fost testat pozitiv pentru substanțe psihoactive, de polițiștii din Sibiu. S-a intamplat joi, 8 februarie in jurul orei 21.00. Cazul a fost prezentat de reprezentații IPJ Sibiu,…

- Șofer de 28 de ani din Aiud, testat pozitiv la substanțe psihoactive. Unde a fost oprit de oamenii legii Un tanar de 28 de ani din Aiud a fost testat pozitiv pentru substanțe psihoactive, in urma unui control al polițiștilor din oraș. Acesta a fost depistat pozitiv duminica seara, pe o strada din municipiu.…