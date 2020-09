Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Lukașenko și-a organizat o inaugurație în secret, bielorușii au ieșit din nou în strada. De aceasta data forțele de ordine au fost mai agresive decât de obicei. Loading... …

- IPJ Cluj anunța ca barbatul banuit ca a vandalizat in noaptea de sambata spre duminica 11 mașini parcate pe doua strazi din Cluj-Napoca a fost identificat, potrivit Mediafax.Conform polițiștilor, este vorba de un barbat de 34 de ani din Cluj-Napoca. Oamenii legii continua cercetarile in acest…

- Un roman in varsta de 46 de ani, din Spania, a fost injunghiat in plina strada de un alt barbat care, cu cateva ore inainte, i-ar fi furat telefonul mobil și portofelul. Atacul s-a produs in cartierul Tetuan din Madrid. Romanul de 40 de ani a fost atacat in momentul in care a incercat sa-și recupereze…

- Primarul Lugojului, Francisc Boldea, si-a batut joc de lugojeni cum nu a mai facut-o nimeni in tara. O spun locuitorii cartierului Balta Lata care sunt nevoiti la fiecare ploaie sa circule pe strazi pline cu apa, unde canalizarea nici macar nu exista. Oamenii care locuiesc pe strada Lucian Blaga sustin…

- Laurențiu Codescu lucreaza ca asistent medical la Milano, oraș aflat in doliu dupa miile de victime COVID-19. Lucreaza la Terapie Intensiva și a fost in linia intai, tratand sute de pacienți diagnosticați cu noul coronavirus. Timp de doua luni a purtat cate zece ore costumul de protecție ca de cosmonaut,…

- Incidentul s-a petrecut vineri, 10 iulie, pe o strada din Bistrita. Un barbat de 40 de ani din Recea-Cristur, judetul Cluj, și fiul sau de 23 de ani s-au amenintat si agresat reciproc, din cauza unor neîntelegeri. La un moment dat, barbatul de 40 de ani ar fi încercat sa-l…

- Un moldovean in varsta de 19 ani urmeaza sa fie expulzat de autoritațile italiene, pe motiv ca ar prezenta „pericol social”. Acesta este invinuit ca a agresat un cuplu de gay la gara Vernazza, in Cinque Terre, in timp ce așteptau trenul.

