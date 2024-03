Stiri pe aceeasi tema

- Evreii din Neww York au fost recent in județul Satu Mare pentru a cauta un teren potrivit pentru ridicarea unui depozit uriaș de materiale de construcții. Potrivit portalsm.ro , materialele de construcții ar urma sa fie vandute catre Ucraina pentru reconstrucția cladirilor afectate de razboi. „Vizita…

- Proiectul „Impreuna Reușim” a reunit timp de șase luni, voluntari, specialiști și copii din familii defavorizate din zona Craica. Cei peste 100 de copii care provin din familii predominant rome, au participat la o serie de activitați menite sa le cultive abilitațile esențiale de viața. Prin ateliere…

- Recent, la Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” Baia Mare s-a desfașurat Concursul de Matematica „Tinere Speranțe” – ediția a XVII-a. Au participat peste 300 de elevi și 100 de cadre didactice din județele: Cluj, Bistrița, Satu Mare și Maramureș. Au fost acordate in total 151 de premii și mențiuni. In…

- Vineri, 2 februarie, Ziua Vieții Consacrate, Ediția XXVIII, va fi sarbatorita in Baia Mare, printr-un program de rugaciune la care sunt așteptate persoanele consacrate din Eparhia greco-catolica de Maramureș, precum și cele din Dieceza romano-catolica de Satu Mare. In acest an, evenimentul este organizat…

- In aceste zile polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au fost sesizați prin plangere de patru persoane cu varste cuprinse intre 20 și 34 de ani, din județul Satu Mare, Iadara și Baia Mare, despre faptul ca au fost inșelate cu diferite sume de bani. In fapt, acestea au fost contactate…

- Continuand tradiția de a celebra, cu ocazia sarbatorilor mari, Sfanta Liturghie Arhiereasca atat la Baia Mare, cat și la Satu Mare, dar și in alta parohie de pe teritoriul Eparhiei de Maramureș, in acest an, Preasfinția Sa Vasile, dupa ce in Prima Zi a Sarbatorii Nașterii Domnului, 25 decembrie 2023,…

- Este nevoie urgenta de sange pentru un nou-nascut (Clilipsanu Elena) internat in secția neonatologie-prematuri a Spitalului Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare – este anuntul postat pe pagina Doneaza sange, Salveaza vieți. Source

- In urma cu doar cateva minute, o la trecere la nivel cu cale ferata din Seini, o autoutilitara a fost izbita de un tren care circula dinspre Baia Mare, spre Satu Mare. La locul accidentul a ajuns un echipaj de descarcerare pentru a scoate șoferul autoutilitarei dintre fiarele contorsionate. Material…