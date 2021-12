Roman Abramovich, cetăţean UE după ce a primit paşaport portughez Roman Abramovich a devenit cetatean al Uniunii Europene, la trei ani dupa ce miliardarul rus si-a retras cererea de viza pentru Marea Britanie, pe fondul tensiunilor diplomatice dintre Londra si Moscova, informeaza theguardian.com.

Informatia a fost confirmata, sâmbata, de purtatorul sau de cuvânt, care a dezvaluit ca proprietarul clubului Chelsea, nascut în Rusia, a obtinut cetatenia portugheza la începutul acestui an.

Documentele Ministerului Justitiei sugereaza ca Abramovich si-a obtinut cetatenia la 30 aprilie.

Cererea lui Abramovich a fost aprobata pe baza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

