Romalimenta: Consumatorii nu pot verifica daca un produs este bio sau traditional. Producatorii pot spune orice minciuna

Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii romani nu pot verifica daca un produs este cu adevarat bio sau traditional, producatorii pot spune orice minciuna, iar aceasta problema poate fi rezolvata prin modificarea legislatiei, a declarat, marti, Sorin Minea, presedintele Romalimenta, intr-o conferinta de specialitate. "Din agricultura…

- "Din agricultura se castiga destul de bine la ora actuala, dar unii isi doresc un castig mai rapid. Asta n-o spun cu repros. Si eu as dori un castig mai rapid. Dar din cauza acestei dorinte perturba piata cu declaratii stranii si vor sa induca in eroare consumatorul. Criteriile sunt calitatea si…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat miercuri, pe pagina sa de Facebook, ca va trimite corpul de control pentru a verifica toate angajarile si transferurile facute in ultimele sapte zile, sau programate pentru urmatoarele sapte zile si ca va face o analiza "la sange" a activitatii fiecaruia.…

- Doar consumatorii vulnerabili de energie trebuie sa fie ajutati, iar situatia actuala, in care toti utilizatorii casnici sunt subventionati de catre stat, trebuie sa inceteze, a declarat miercuri Virgil Popescu, ministrul propus pentru portofoliul de la Economie, Energie si Mediul de Afaceri, in cadrul…

- Start-up-ul ceh GLAMI a inregistrat o crestere de 8 ori a veniturilor in ultimii 4 ani, devenind cel mai mare motor de cautare online de moda din Europa. GLAMI ocupa locul 20 in topul companiilor europene premiate anul acesta in cadrul ceremoniei Deloitte's Technology Fast 50.GLAMI a fost…

- Consiliul Concurentei lanseaza, marti, Monitorul Preturilor Produselor Alimentare, la eveniment urmand sa fie prezenti reprezentanti ai autoritatilor si ai companiilor implicate in acest proiect. Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a aratat, la inceputul acestei luni, ca,…

- Daimler va oferi proprietarilor de automobile diesel Mercedes-Benz subventii de 3.000 de euro pentru instalarea unor filtre mai performante pe vehiculele poluante, acesta fiind cel mai recent efort al producatorului pentru a evita interzicerea circulatiei acestora in orase. Producatorii auto…

- Microsoft a anuntat ca va lansa anul viitor primul sau telefon, dupa "pauza" survenita insuccesului inregistrat de Windows Phone. Primul dispozitiv mobil Microsoft, dupa mai multi ani, va fi totodata, in 2020 cand va intra pe piata, si primul telefon pliabil al companiei. Surprinzator…