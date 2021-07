Roma: alertă în aşteptarea suporterilor englezi ptr meciul Anglia - Ucraina Roma: alerta in asteptarea suporterilor englezi ptr meciul Anglia - Ucraina Foto: UEFA. La Roma, de teama variantei Delta a coronavirusului, autoritatile sunt în alerta, în asteptarea suporterilor englezi pentru meciul de mâine seara Anglia - Ucraina de la EURO 2020. Aeroporturile si garile sunt supravegheate, iar suporterii vor fi verificati la intrarea în tribune, unde vor trebui sa demonstreze ca au sosit în Italia în urma cu sase zile si ca au respectat perioada obligatorie de cinci zile de carantina. Corespondenta RRA, Elena… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

