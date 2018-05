Rolls-Royce dezvaluie primul sau SUV, un vehicul de 325.000 de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei ani de declin consecutiv, remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu 20,9% anul trecut, cele mai mari transferuri de bani in regiune fiind catre Rusia (opt miliarde de dolari), Ucraina (7,9 miliarde de dolari) si Romania (4,9 miliarde de dolari), potrivit unui raport…

- Liu Yachao, directorul operational de la TAL Education Group, un furnizor de servicii de meditatii pentru elevii chinezi, a devenit al doilea miliardar al companiei, in conditiile in care valoarea actiunilor firmei s-a dublat in ultimul an. Potrivit unui raport publicat anul trecut de banca…

- Banca de investitii Goldman Sachs Group Inc. sustine ca tendinta de apreciere a aluminiului, provocata de sanctiunile americane impuse companiei rusesti United Co. Rusal, cel mai mare producator mondial de aluminiu, nu s-a incheiat inca, fiind posibil sa ajunga pana la 3.000 de dolari pe tona.…

- Producatorul rus de aluminiu Rusal, detinut de miliardarul Oleg Deripaska, s-a prabusit pe burse, dupa ce a fost inclus pe lista companiilor sanctionate vineri de SUA. Cu aceasta ocazie, averea oligarhului a scazut intr-o singura zi cu 1,1 miliarde de dolari. Deripaska insusi a fost trecut…

- Un judecator brazilian a condamnat corporatia Facebook la plata unei amenzi de 111,7 milioane de reali (circa 33,4 milioane de dolari) pentru lipsa de cooperare cu anchetatorii intr-un dosar de coruptie. In 2016, Facebook a refuzat sa acorde procurorilor acces la mesaje WhatsApp intre persoane…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a efectuat o vizita in China, aceasta fiind prima deplasare in strainatate de la inceperea mandatului, in 2011, afirma surse citate de site-ul agentiei Bloomberg. Nu exista informatii oficiale despre aceasta vizita. Potrivit agentiei Kyodo, Kim…

- China a anuntat vineri ca pregateste tarife pentru importuri americane in valoare de 3 miliarde de dolari, pentru fructe proaspete, vin sau alune, si a cerut Statelor Unite "sa se retraga de pe marginea prapastiei". Anuntul vine dupa ce presedintele Donald Trump a prezentat cu o zi in urma…

- Administratia Trump ar urma sa anunte pana vineri noi tarife pentru importurile din China, in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, in domeniul tehnologiei, telecomunicatiilor si proprietatii intelectuale, au anuntat doi oficiali sub protectia anonimatului. Pana la introducerea oficiala…