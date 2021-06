Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul sarb Novak Djokovici (locul 1 ATP) l-a invins pe spaniolul Rafael Nadal (locul 3 ATP) si s-a calificat in finala la Roland Garros. Djokovici a caștigat meciul din a doua semifinala a competiției cu 3-6, 6-3, 7- 6 (7/4), 6-2. Partida a durat patru ore si 11 minute. Spectatorii au putut ramane…

- Novak Djokovic (1 ATP) l-a invins pe Rafael Nadal (3 ATP) in semifinala Roland Garros 2021, scor 3-6, 6-3, 7-6(4), 6-2. Djokovic va juca in finala cu grecul Stefanos Tsitsipas, duminica de la ora 16:00Infrangerea din semifinala cu Djokovic este doar a 3-a suferita de Nadal in istoria participarilor…

- ​Chiar daca a pierdut în sferturi, Diego Schwartzman se poate mândri cu o performanța impresionanta: a oprit pentru a doua oara în cariera o serie de seturi câștigate la rând de Rafael Nadal la Roland Garros.Câștigând setul secund al confruntarii care a…

- Novak Djokovic a avut parte de un meci foarte dificil în semifinalele de la Roland Garros. Dupa aproape trei ore și jumatate, sârbul a trecut de Matteo Berrettini, scor 6-3, 6-2, (5)6-7, 7-5, iar reacția sa din finalul partidei a devenit virala pe internet.​Cu ochii larg deschiși…

- ​A încercat în toate felurile sa schimbe tactica, dar pur și simplu el și zgura nu sunt prieteni buni (înca). Daniil Medvedev a încheiat într-o maniera aparte, demna mai degraba de Nick Kyrgios, meciul cu Stefanos Tsitsipas din sferturile de la Roland Garros. Superior…

- Sorana Cirstea este in turul trei la Roland Garros. Sportiva a invins-o pe Martina Trevisan (97 WTA). Sorana Cirstea a avut nevoie de doua ore și 37 de minute pentru a o invinge pe Trevisan, scor 6-4, 3-6, 6-4. Sportiva se va duela pentru un loc in optimile Grand Slam-ului cu Daria Kasatkina (37 WTA).…

- ​Campioana în 2017 (a învins-o în finala pe Simona Halep), Jelena Ostapenko a parasit ediția din acest an a Roland Garros-ului înca din primul tur: a fost eliminata de Sofia Kenin (câștigatoare la Australian Open și finalista la Grand Slam-ul de la Paris în 2020).Sofia…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek (15 WTA, favorita nr. 15) a zdrobit-o duminica pe Karolina Pliskova (Cehia, 9 WTA, favorita nr. 9) in finala turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 1.577.613 euro, invingand-o in doua seturi simetrice, 6-0, 6-0, in mai putin de o ora. Poloneza,…