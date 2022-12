Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Competiții a Federației Romane de Volei a luat singura decizie posibila dupa cele intamplate la meciul dintre Volei Alba Blaj și Dinamo: a acordat victoria la ”masa verde” dinamovistelor, dupa ce gazdele partidei au incalcat regula folosirii a minimum doua jucatoare romance pe tot parcursul…

- Volei Alba Blaj și CSM Targoviște au debutat cu infringeri in Liga Campionilor la volei feminin. Daca CSM Targoviște nu a avut practic nici o șansa in deplasarea de la Istanbul, unde a a 3-0 (25-18, 25-14, 25-22), la Istanbul, de Eczacibasi, Volei Alba Blaj a pierdut dupa un meci de mare lupta in Franța.…

- Cupa Romaniei iși deruleaza in aceste zile cea de-a doua etapa din faza grupelor, astfel ca oficialii Federației Romane de Fotbal au publicat criteriile de departajare care vor fi luate in considerare pentru stabilirea formațiilor care se vor califica in sferturile de finala. Inedit este faptul ca in…

- Ilie Alexe se alatura echipei Federației Romane de Fotbal. Acesta este noul coordonator al loturilor naționale de juniori U15, U16, U17, U18 și U19.Absolvent al școlii de antrenori din Italia, Coverciano, Ilie Alexe a fost șeful proiectului de dezvoltare a Academiei Steaua, apoi a fost numit coordonator…

- La sediul Federației Romane de Volei au fost stabilite, prin tragere la sorți, semifinalele Supercupei Romaniei la volei feminin. Competiția va avea loc in zilele de 22 și 23 octombrie, la Mioveni. Conform tragerii la sorți, semifinalele competiției, care sunt programate sambata, 22 octombrie, vor fi…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, a adoptat urmatoarele decizii ca urmare a raspunsului primit de la 13 membri prin corespondenta pe e-mail, in datele de 26 si 27 septembrie 2022: 1. Se aproba cu unanimitate de voturi ”Cerintele…

- Dupa exact un deceniu de la participarea echipei CSM Targoviște in Euroliga de baschet feminin, cea mai importanta competiție continentala, același club, inființat in 2008, va avea in acest sezon reprezentanta in Liga Campionilor la volei feminin! CSM Targoviște a fost repartizata in Grupa E la tragerea…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, si intrunit in data de 14.09.2022 cu prezenta a 11 membri si a reprezentantului MS, doamna Anamaria Sintie, a adoptat urmatoarele decizii: 1. Se aproba cu unanimitate de voturi introducerea…