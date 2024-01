Stiri pe aceeasi tema

- Situația rușinoasa pentru Timișoara se repeta și anul acesta, semn ca indiferența și disprețul din partea administrației publice pentru cetațenii orașului și pentru turiști nu sunt accidentale. In seara de Revelion, cu mii de oameni in centrul orașului, toaleta publica s-a inchis inainte de ora 23,…

- Opt videoclipuri care surprind esența Timișoarei in anul Capitalei Culturale au fost facute publice de Centrul de Proiecte. Practic, acestea ilustreaza tot ce a insemnat acest an pentru Timișoara, in materie de evenimente culturale care au inchis simbolic intreg program.

- A fost stabilit programul ultimelor concerte din acest an și din primele zile ale anului viitor, pe scena din centrul Timișoarei. Invitatul principal al serii de revelion vor fi cei de la The Motans. Astfel, miercuri, 27 decembrie, va avea loc un concert Direcția 5. Revelionul va fi unul plin, cu numeroși…

- Ediția din acest an a evenimentului Rock for Revolution a adunat miercuri seara in Piața Victoriei din Timișoara o serie de artiști care au ținut sa aduca un omagiu Revoluției din 1989. Primii care au urcat pe scena au fost membrii formației Sonatic, care au reușit sa incalzeasca atmosfera cu un recital…

- ADVERTORIAL. Cu o poziție privilegiata in inima vechiului oraș Timișoara, Le Palatine deschide porțile unei experiențe culinare de excepție, imbinand istoria și tradiția cu modernitatea. Designul meticulos, cu draperii groase, candelabre vintage și o suita de picturi și barul impunator din lemn masiv,…

- Proiectul „Pepiniera. 1306 plante pentru Timișoara” se apropie de final. Schela pe care au fost montate la inceputul programului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii va fi demontata in 6 noiembrie. Pana acum, instalația a atras 180.000 de vizitatori.

- „Pepiniera – 1.306 plante pentru Timișoara”, instalatia temporara din Piata Victoriei realizata cu ocazia anului Capitalei Culturale isi numara zilele. Atacata de destui timisoreni, adorata de altii, inclusiv de turisti conform cifrelor furnizate de organizatori, schela va fi demontata incepand cu data…

- Intervenție a polițiștilor și a echipajelor de ambulanța, miercuri, in Parcul Central din Timișoara. Forțele de intervenție au fost chemate dupa ce doi batrani, de 63 și 74 de ani, s-au luat la bataie. Cel mai in varsta l-a injunghiat in spate pe celalalt.